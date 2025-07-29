В Башкирии женщина погибла, спасая тонущего ребенка

21:16, 29 июл 2025

В деревне Татарская Урада Янаульского района республики произошел смертельный инцидент. Об этом сообщила пресс-служба регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

В реке Буй во время купания начал идти ко дну одиннадцатилетний ребенок. Услышав крики о помощи, неизвестная женщина кинулась на выручку школьнику. В результате женщина ушла под воду и погибла, а мальчик самостоятельно добрался до берега.

Инцидент случился на неприспособленной для плавания территории, при том, что оборудованная зона отдыха находилась в двух километрах от места происшествия.

МЧС Башкортостана выясняет обстоятельства случившегося.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ