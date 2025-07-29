В Башкирии за полгода в ЧП погибли 27 детей
22:17, 29 июл 2025
В Башкирии с начала 2025 года зарегистрировано 27 случаев детской смертности в результате чрезвычайных происшествий. Об этом проинформировала пресс-служба регионального управления МЧС.
Большинство трагедий произошло во время пожаров — 12 детей. Еще восемь несовершеннолетних погибли в автомобильных катастрофах, семь — утонули в водоемах.
Спасатели призвали родителей обеспечить постоянный контроль над детьми. Сотрудники МЧС настоятельно советуют убирать спички, зажигалки и горючие вещества в места, недоступные для ребят, объяснять малышам опасность развлечений с огнем.
При возникновении критических ситуаций следует звонить 101 или 112.
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