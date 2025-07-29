В Уфе пенсионер превратил квартиру в склад мусора и добирается до квартиры через окно

22:23, 29 июл 2025

В Башкирии пожилой мужчина устроил в своем жилье настоящую свалку отходов. Местные жители рассказывают о необычном соседе.

Житель дома на улице Мубарякова в Уфе регулярно собирает различный хлам из городских контейнеров и тащит находки к себе в квартиру. Количество накопленного мусора достигло критической отметки — завалы полностью перекрыли входную дверь. Теперь мужчина вынужден попадать в свое жилище экстремальным способом: карабкаясь по газопроводу и пролезая через оконный проем.

Такие манипуляции создают угрозу безопасности для остальных обитателей многоэтажки. Жильцы неоднократно обращались к пенсионеру с требованиями навести порядок, однако он игнорирует все замечания и продолжает нарушать санитарные требования. Соседи подозревают у мужчины наличие психических отклонений.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео