В Башкирии мужчина ранил племянника ножом из-за телефона
22:48, 29 июл 2025
В Караидельском районе Башкирии задержан 67-летний мужчина, подозреваемый в нанесении ножевого ранения своему племяннику. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.
Инцидент произошел во время совместного распития алкоголя. 33-летний потерпевший поставил мобильный аппарат на подзарядку и забыл о нем. Не обнаружив устройство, молодой человек обвинил родственника в хищении гаджета.
Между мужчинами возник конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, хозяин жилища взял нож и ранил родственника. В этот момент в дом зашел сосед, который остановил драку и вызвал медиков.
До прибытия бригады скорой помощи рану заклеили малярным скотчем. Пострадавшего доставили в больницу, откуда медики уведомили правоохранителей.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении серьезного ущерба здоровью. Орудие преступления изъято. Подозреваемому назначена подписка о невыезде.
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