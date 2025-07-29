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В Башкирии мужчина ранил племянника ножом из-за телефона

В Башкирии мужчина ранил племянника ножом из-за телефона

22:48, 29 июл 2025

В Караидельском районе Башкирии задержан 67-летний мужчина, подозреваемый в нанесении ножевого ранения своему племяннику. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Инцидент произошел во время совместного распития алкоголя. 33-летний потерпевший поставил мобильный аппарат на подзарядку и забыл о нем. Не обнаружив устройство, молодой человек обвинил родственника в хищении гаджета.

Между мужчинами возник конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, хозяин жилища взял нож и ранил родственника. В этот момент в дом зашел сосед, который остановил драку и вызвал медиков.

До прибытия бригады скорой помощи рану заклеили малярным скотчем. Пострадавшего доставили в больницу, откуда медики уведомили правоохранителей.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении серьезного ущерба здоровью. Орудие преступления изъято. Подозреваемому назначена подписка о невыезде.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: Караидельский район происшествия в караидельском районе драка
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