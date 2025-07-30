Спасатели в Уфе освободили палец школьницы от застрявшего кольца
21:43, 30 июл 2025
29 июля в столице Башкортостана сотрудники УГЗ помогли 13-летней девочке, сообщила пресс-служба ведомства.
Подросток надела украшение на палец, однако самостоятельно убрать его не получилось. Родные обратились к спасателям. Специалисты использовали гравер и слесарные инструменты для деликатной операции. Кольцо аккуратно распилили, освободив палец ребенка. Врачебная помощь не потребовалась.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
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