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Спасатели в Уфе освободили палец школьницы от застрявшего кольца

Спасатели в Уфе освободили палец школьницы от застрявшего кольца

21:43, 30 июл 2025

29 июля в столице Башкортостана сотрудники УГЗ помогли 13-летней девочке, сообщила пресс-служба ведомства.

Подросток надела украшение на палец, однако самостоятельно убрать его не получилось. Родные обратились к спасателям. Специалисты использовали гравер и слесарные инструменты для деликатной операции. Кольцо аккуратно распилили, освободив палец ребенка. Врачебная помощь не потребовалась.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа спасение
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