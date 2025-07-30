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Инспекторы ДПС в Башкирии экстренно доставили водителя с гипертоническим кризом в больницу

Инспекторы ДПС в Башкирии экстренно доставили водителя с гипертоническим кризом в больницу

22:01, 30 июл 2025

В селе Раевский Альшеевского района произошел случай оперативного реагирования сотрудников ГИБДД на чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Республики Башкортостан.

Дорожные полицейские лейтенант Камиль А. и рядовой Алик И. патрулировали территорию, когда обнаружили автомобиль «Рено Аркана» с мигающими аварийками на мосту улицы Магистральной. Поскольку остановка транспорта в данном месте нарушает ПДД, инспекторы подошли к машине для выяснения обстоятельств. Тридцатилетний автомобилист пожаловался на резкое ухудшение самочувствия из-за скачка артериального давления и невозможность продолжать движение. Сотрудники ДПС включили спецсигналы и транспортировали мужчину в больницу района, где ему предоставили квалифицированную помощь.

Родственник пострадавшего поблагодарил стражей порядка за своевременную помощь.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Альшеевский район происшествие в альшеевском районе спасение
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