Инспекторы ДПС в Башкирии экстренно доставили водителя с гипертоническим кризом в больницу
22:01, 30 июл 2025
В селе Раевский Альшеевского района произошел случай оперативного реагирования сотрудников ГИБДД на чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Республики Башкортостан.
Дорожные полицейские лейтенант Камиль А. и рядовой Алик И. патрулировали территорию, когда обнаружили автомобиль «Рено Аркана» с мигающими аварийками на мосту улицы Магистральной. Поскольку остановка транспорта в данном месте нарушает ПДД, инспекторы подошли к машине для выяснения обстоятельств. Тридцатилетний автомобилист пожаловался на резкое ухудшение самочувствия из-за скачка артериального давления и невозможность продолжать движение. Сотрудники ДПС включили спецсигналы и транспортировали мужчину в больницу района, где ему предоставили квалифицированную помощь.
Родственник пострадавшего поблагодарил стражей порядка за своевременную помощь.
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