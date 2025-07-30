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В Башкирии пьяный подросток угнал автомобиль и вылетел в кювет

В Башкирии пьяный подросток угнал автомобиль и вылетел в кювет

22:07, 30 июл 2025

В Караидельском районе Башкирии несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения совершил угон и попал в аварию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

55-летний местный житель направился на рыбалку к реке Юрюзань и по невнимательности забыл ключи в замке зажигания автомобиля. Спустя время рыбак заметил на дороге свою машину, которой управлял посторонний человек. Поняв, что произошел угон, мужчина попросил помощи у родственника для розыска транспорта.

Во время поисков владелец обнаружил свою «Ниву» в придорожном кювете в нескольких километрах от первоначального места стоянки. Полицейские задержали 17-летнего подозреваемого в нетрезвом виде рядом с местом происшествия.

В ходе проверки установлено: подросток увидел оставленные ключи, решил прокатиться и завладел чужим имуществом. Проехав некоторое расстояние, молодой человек потерял управление и съехал с проезжей части.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: Караидельский район происшествия в караидельском районе дтп в караидельском районе угон
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