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Велосипедист погиб под колесами «Лады Гранты» в Башкирии

Велосипедист погиб под колесами «Лады Гранты» в Башкирии

22:15, 30 июл 2025

В Архангельском районе Республики Башкортостан произошло смертельное ДТП с участием велосипедиста. Инцидент зафиксирован около полуночи 30 июля, информирует ГИБДД региона.

На 53-километровой отметке трассы Уфа-Инзер-Белорецк 23-летний автомобилист из Челябинской области управлял машиной "Лада Гранта". Двигаясь из Уфы в сторону Белорецка, водитель наехал на 45-летнего велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении без светоотражающих элементов посередине проезжей части.

Мужчина скончался на месте до прибытия медиков скорой помощи.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Архангельский район происшествия в архангельском районе дтп в архангельском районе
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