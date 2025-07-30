Велосипедист погиб под колесами «Лады Гранты» в Башкирии
22:15, 30 июл 2025
В Архангельском районе Республики Башкортостан произошло смертельное ДТП с участием велосипедиста. Инцидент зафиксирован около полуночи 30 июля, информирует ГИБДД региона.
На 53-километровой отметке трассы Уфа-Инзер-Белорецк 23-летний автомобилист из Челябинской области управлял машиной "Лада Гранта". Двигаясь из Уфы в сторону Белорецка, водитель наехал на 45-летнего велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении без светоотражающих элементов посередине проезжей части.
Мужчина скончался на месте до прибытия медиков скорой помощи.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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