Автобус с пассажирами попал в аварию под Уфой: двоих детей госпитализировали

22:15, 31 июл 2025

На трассе Уфа-Чишмы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus 1993 года рождения не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в попутно следовавший автобус марки НефАЗ. На момент столкновения в салоне общественного транспорта находились двадцать человек. Пассажиры автобуса не пострадали.

Двое несовершеннолетних из легкового автомобиля были доставлены в больницу для профилактического осмотра. Серьезных травм удалось избежать благодаря использованию детских кресел.

Обстоятельства происшествия выясняются в рамках проверки.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ