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Школьница из Башкирии чуть не попала под статью за «работу» в интернете

Школьница из Башкирии чуть не попала под статью за «работу» в интернете

22:32, 31 июл 2025

В Башкирии 15-летняя девочка едва не оказалась участницей преступной схемы, пытаясь найти подработку в социальных сетях. О случае сообщила пресс-служба МВД по Нефтекамску.

Подросток увидела в интернете объявление о дистанционной работе и откликнулась на него. С ней быстро вышел на связь человек, представившийся менеджером. Он попросил данные банковской карты девочки, объяснив, что она будет получать комиссионные за проведение финансовых операций.

На счет школьницы поступили 80 тысяч рублей, которые потребовали отправить на другие реквизиты. Спустя время неизвестная позвонила подростку и заявила, что средства были предназначены для приобретения лодки, которая не была доставлена. Женщина требовала вернуть деньги. Только после этого девочка рассказала родителям о случившемся.

В МВД отметили, что преступники массово привлекают несовершеннолетних к дропперству — содействию в переводе и снятии украденных денег. За такие деяния грозит уголовное наказание.

Правоохранители напомнили родителям о необходимости регулярных бесед с детьми об интернет-безопасности.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Нефтекамск происшествия в Нефтекамске мошенники
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