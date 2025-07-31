Жительница Башкирии погибла, спасая тонущего ребенка на реке Буй

22:39, 31 июл 2025

29 июля в деревне Татарская Урада Янаульского района республики трагически погибла 43-летняя местная жительница Альфина Г., которая утонула, пытаясь спасти тонущего 11-летнего мальчика. Об этом сообщает издание «КП-Уфа».

Инцидент произошел на неофициальном пляже у реки Буй, куда в жаркий день пришли купаться многие жители деревни. Несмотря на то, что в этом месте купание запрещено из-за сильного течения на противоположном берегу, местные жители регулярно игнорируют предупреждения. В двух километрах от места трагедии находится официальный пляж со спасателями.

Во время купания один из детей решил переплыть водоем, но начал тонуть. Испугавшись, мальчик успел позвать на помощь. На его призыв моментально отреагировали мать ребенка и Альфина, которые бросились в воду.

По словам очевидицы Ленарии Ш., течение в том месте крайне опасное. Мальчик уже терял силы и плакал от страха. Увидев, что его мать тоже с трудом держится на воде, он начал просить помочь ей. В результате муж свидетельницы вместе с другим мужчиной использовали буксировочный трос, чтобы вытащить мать ребенка на берег.

Самому мальчику удалось справиться с течением и достичь противоположного берега. Однако Альфина не смогла спастись - сильное течение быстро истощило ее силы, и она захлебнулась. Очевидцы рассказывают, что в определенный момент женщина перестала сопротивляться и понесло ее вниз по течению. Впоследствии спасатели извлекла тело погибшей у официального пляжа.

В социальных сетях десятки односельчан и родственников выражают соболезнования семье погибшей.

«Земля тебе пухом, Альфина. Спасибо за спасенную жизнь мальчика, жаль, что ценой своей», - написала в соцсети Регина Р.

«Альфинушка, ты навсегда в моем сердце! Спасая чужую жизнь, отдала свою. Это так несправедливо, так не должно было быть!» - скорбит Азалия Р.

Сестра погибшей женщины также выразила свою боль:

«Сестра моя! Пусть земля тебе будет пухом, душа наша. Так больно писать эти слова».

После смерти 43-летней Альфины осиротели пожилая мать и дочь Диана, которая в текущем году перешла в седьмой класс. Жители района отмечают мужество женщины, которая не раздумывая бросилась спасать чужого ребенка, заплатив за это собственной жизнью.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: КП-Уфа