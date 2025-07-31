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В Башкирии двое мужчин вынесли из пылающего дома пенсионеров

В Башкирии двое мужчин вынесли из пылающего дома пенсионеров

23:15, 31 июл 2025

В конце июня в селе Малояз Салаватского района Башкирии произошел пожар в жилом доме на улице Гайфуллина. Об инциденте сообщают местные СМИ и общероссийское движение детей и молодежи РБ.

Пламя охватило бревенчатое строение поздним вечером. Огонь распространился на шлакоблочную пристройку, дощатую веранду, дровяник и баню.

Двое мужчин из числа местных жителей — 24-летний Виталий Ш. и 40-летний Ильнур Х. — заметили неладное и бросились к горящему строению. Они взломали входную дверь и проникли внутрь задымленного помещения, где обнаружили пожилую семейную пару. Спасители вывели пенсионеров из опасной зоны.

Супруги получили отравление продуктами горения, их доставили в больницу.

Один из мужчин является сотрудником МО «Движение Первых» в Салаватском районе, увлекается физической культурой. Другой трудится в нефтегазовой отрасли, воспитывает двоих детей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Салаватский район происшествия в салаватском районе пожар спасение
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