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Девушка без прав на каршеринге врезалась в пожарную машину в Уфе

Девушка без прав на каршеринге врезалась в пожарную машину в Уфе

12:28, 02 авг 2025

Ночью 2 августа на улице Комарова произошло жесткое столкновение между арендованным автомобилем и пожарной автоцистерной. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Уфы.

20-летняя автомобилистка управляла каршеринговым «Фольксваген Поло», когда произошло лобовое столкновение с пожарным автомобилем «Урал».

В результате аварии девушка и её пассажир получили различные травмы и были доставлены в больницу. У водителя взяли анализ крови на алкоголь.

 

 

Выяснилось, что автомобилистка управляла машиной без водительского удостоверения.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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