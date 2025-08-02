Девушка без прав на каршеринге врезалась в пожарную машину в Уфе
12:28, 02 авг 2025
Ночью 2 августа на улице Комарова произошло жесткое столкновение между арендованным автомобилем и пожарной автоцистерной. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Уфы.
20-летняя автомобилистка управляла каршеринговым «Фольксваген Поло», когда произошло лобовое столкновение с пожарным автомобилем «Урал».
В результате аварии девушка и её пассажир получили различные травмы и были доставлены в больницу. У водителя взяли анализ крови на алкоголь.
Выяснилось, что автомобилистка управляла машиной без водительского удостоверения.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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