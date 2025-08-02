Девушка без прав на каршеринге врезалась в пожарную машину в Уфе

12:28, 02 авг 2025

Ночью 2 августа на улице Комарова произошло жесткое столкновение между арендованным автомобилем и пожарной автоцистерной. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Уфы.

20-летняя автомобилистка управляла каршеринговым «Фольксваген Поло», когда произошло лобовое столкновение с пожарным автомобилем «Урал».

В результате аварии девушка и её пассажир получили различные травмы и были доставлены в больницу. У водителя взяли анализ крови на алкоголь.

Выяснилось, что автомобилистка управляла машиной без водительского удостоверения.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ