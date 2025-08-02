Водитель ВАЗ-2114 погиб при обгоне на трассе в Башкирии

12:55, 02 авг 2025

Вечером на трассе Стерлитамак — Раевский погиб 31-летний водитель за рулем ВАЗ-2114. По предварительной информации, он пошел на обгон, но не справился с управлением.

Авария произошла около десяти вечера в Альшеевском районе. При попытке опередить другой автомобиль ВАЗ вылетел с дороги в кювет и перевернулся. Травмы оказались смертельными — мужчина скончался на месте.

Госавтоинспекция начала проверку, чтобы установить точные причины произошедшего

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ