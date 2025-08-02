Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Водитель ВАЗ-2114 погиб при обгоне на трассе в Башкирии

Водитель ВАЗ-2114 погиб при обгоне на трассе в Башкирии

12:55, 02 авг 2025

Вечером на трассе Стерлитамак — Раевский погиб 31-летний водитель за рулем ВАЗ-2114. По предварительной информации, он пошел на обгон, но не справился с управлением.

Авария произошла около десяти вечера в Альшеевском районе. При попытке опередить другой автомобиль ВАЗ вылетел с дороги в кювет и перевернулся. Травмы оказались смертельными — мужчина скончался на месте.

Госавтоинспекция начала проверку, чтобы установить точные причины произошедшего

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Девушка без прав на каршеринге врезалась в пожарную машину в Уфе

Читайте также:

Девушка без прав на каршеринге врезалась в пожарную машину в Уфе
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия в стерлитамакском районе дтп в стерлитамакском районе
Читайте также

В Башкирии водитель Renault Logan погиб после столкновения с ВАЗ-2114
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель Renault Logan погиб после столкновения с ВАЗ-2114
В Башкирии разбился водитель Соляриса
Происшествия в Башкирии
В Башкирии разбился водитель Соляриса
Водитель Ниссана погиб в лобовом столкновении на трассе в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Водитель Ниссана погиб в лобовом столкновении на трассе в Башкирии
Водитель грузовика погиб при столкновении с МАЗом на трассе в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Водитель грузовика погиб при столкновении с МАЗом на трассе в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен