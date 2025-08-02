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На горе в Башкирии скончался турист

На горе в Башкирии скончался турист

21:37, 02 авг 2025

В Ишимбайском районе во время подъема на гору Торатау погиб 50-летний мужчина. Ему стало плохо с сердцем прямо на маршруте, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Спутники туриста немедленно вызвали спасателей, но прибывшие на место врачи уже не смогли помочь.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Ишимбайский район происшествия в ишимбайском районе несчастный случай
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