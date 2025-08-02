На горе в Башкирии скончался турист
21:37, 02 авг 2025
В Ишимбайском районе во время подъема на гору Торатау погиб 50-летний мужчина. Ему стало плохо с сердцем прямо на маршруте, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
Спутники туриста немедленно вызвали спасателей, но прибывшие на место врачи уже не смогли помочь.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии нашли тело пропавшего туриста: он утонул при прохождении порогов
Происшествия в Башкирии
Самодельный дельтаплан едва не стал причиной трагедии на горе Торатау в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Тюки картона убили рабочего в Башкирии
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал турист совершавший восхождение на Иремель