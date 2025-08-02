В Башкирии спасли мужчину, у которого заглох мотор на реке Белой
21:42, 02 авг 2025
На реке Белой под Бирском спасатели Госкомитета по ЧС помогли 29-летнему мужчине, который оказался в ловушке посреди воды. У его лодки отказал двигатель, и самостоятельно добраться до берега он уже не мог.
Мужчина стал звать на помощь. К счастью, в это время акваторию реки патрулировали спасатели. Они заметили сигналы, подошли на служебном катере и отбуксировали неисправную лодку вместе с владельцем на берег. Никто не пострадал.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:На горе в Башкирии скончался турист
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии помогли спастись рыбаку на резиновой лодке
Происшествия в Башкирии
Спасатели Башкирии помогли двум туристам, перевернувшимся на байдарках
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели помогли замерзающему на льду мужчине
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели вызволили любителя ночных купаний из реки