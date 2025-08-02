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В Башкирии спасли мужчину, у которого заглох мотор на реке Белой

В Башкирии спасли мужчину, у которого заглох мотор на реке Белой

21:42, 02 авг 2025

На реке Белой под Бирском спасатели Госкомитета по ЧС помогли 29-летнему мужчине, который оказался в ловушке посреди воды. У его лодки отказал двигатель, и самостоятельно добраться до берега он уже не мог.

Мужчина стал звать на помощь. К счастью, в это время акваторию реки патрулировали спасатели. Они заметили сигналы, подошли на служебном катере и отбуксировали неисправную лодку вместе с владельцем на берег. Никто не пострадал.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Бирск происшествия в Бирске
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