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В Башкирии в лобовом столкновении с трактором погибла пассажирка ВАЗа

В Башкирии в лобовом столкновении с трактором погибла пассажирка ВАЗа

21:53, 02 авг 2025

Сегодня, 2 августа, на трассе Чишмы — Киргиз-Мияки в лобовом столкновении с трактором погибла 39-летняя женщина, сообщает региональная ГАИ.

Авария произошла около полудня. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу, где врезался в трактор МТЗ. Пассажирка, находившаяся в легковой машине, скончалась на месте еще до приезда скорой помощи.

Водителя ВАЗа с многочисленными травмами доставили в районную больницу. Сейчас на 34-м километре дороги работают инспекторы ГИБДД, которые устанавливают точные причины аварии.

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Водитель ВАЗ-2114 погиб при обгоне на трассе в Башкирии

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Водитель ВАЗ-2114 погиб при обгоне на трассе в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Чишминский район происшествия в Чишминском районе дтп в чишминском районе
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