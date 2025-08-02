В Башкирии в лобовом столкновении с трактором погибла пассажирка ВАЗа
21:53, 02 авг 2025
Сегодня, 2 августа, на трассе Чишмы — Киргиз-Мияки в лобовом столкновении с трактором погибла 39-летняя женщина, сообщает региональная ГАИ.
Авария произошла около полудня. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу, где врезался в трактор МТЗ. Пассажирка, находившаяся в легковой машине, скончалась на месте еще до приезда скорой помощи.
Водителя ВАЗа с многочисленными травмами доставили в районную больницу. Сейчас на 34-м километре дороги работают инспекторы ГИБДД, которые устанавливают точные причины аварии.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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