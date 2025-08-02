Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Нефтекамске сгорели баня и гараж на частном подворье

В Нефтекамске сгорели баня и гараж на частном подворье

22:03, 02 авг 2025

В Нефтекамске загорелись надворные постройки на улице Заречная. Как сообщили в ГУ МЧС по Башкортостану, пламя охватило банное помещение и гараж, находившиеся под одним навесом.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и предотвратили распространение огня на жилое строение.

Пожар удалось потушить на площади 40 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента не зарегистрировано.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Нефтекамске в огне погибла 88-летняя пенсионерка

Читайте также:

В Нефтекамске в огне погибла 88-летняя пенсионерка
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Нефтекамск происшествия в Нефтекамске пожар в Нефтекамске
Читайте также

В Башкирии при пожаре в доме погиб мужчина, женщина получила ожоги
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в доме погиб мужчина, женщина получила ожоги
Мужчина погиб после пожара в многоэтажке Уфы
Происшествия в Башкирии
Мужчина погиб после пожара в многоэтажке Уфы
В Уфе пламя с бани перекинулось на жилой дом
Происшествия в Башкирии
В Уфе пламя с бани перекинулось на жилой дом
В Башкирии загорелся торговый комплекс
Происшествия в Башкирии
В Башкирии загорелся торговый комплекс


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен