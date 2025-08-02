В Нефтекамске сгорели баня и гараж на частном подворье

22:03, 02 авг 2025

В Нефтекамске загорелись надворные постройки на улице Заречная. Как сообщили в ГУ МЧС по Башкортостану, пламя охватило банное помещение и гараж, находившиеся под одним навесом.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и предотвратили распространение огня на жилое строение.

Пожар удалось потушить на площади 40 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента не зарегистрировано.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ