В Нефтекамске сгорели баня и гараж на частном подворье
22:03, 02 авг 2025
В Нефтекамске загорелись надворные постройки на улице Заречная. Как сообщили в ГУ МЧС по Башкортостану, пламя охватило банное помещение и гараж, находившиеся под одним навесом.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и предотвратили распространение огня на жилое строение.
Пожар удалось потушить на площади 40 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента не зарегистрировано.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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