В Башкирии спасли шестилетнюю девочку
21:37, 03 авг 2025
В воскресенье в городе Салавате очевидцы вытащили из озера шестилетнюю девочку. Сейчас ребёнок находится в реанимации.
Происшествие случилось на территории садового товарищества № 30. Информацию о спасении подтвердили в республиканском управлении МЧС.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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