В Башкирии спасли шестилетнюю девочку

21:37, 03 авг 2025

В воскресенье в городе Салавате очевидцы вытащили из озера шестилетнюю девочку. Сейчас ребёнок находится в реанимации.

Происшествие случилось на территории садового товарищества № 30. Информацию о спасении подтвердили в республиканском управлении МЧС.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ