Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии спасли шестилетнюю девочку

В Башкирии спасли шестилетнюю девочку

21:37, 03 авг 2025

В воскресенье в городе Салавате очевидцы вытащили из озера шестилетнюю девочку. Сейчас ребёнок находится в реанимации.

Происшествие случилось на территории садового товарищества № 30. Информацию о спасении подтвердили в республиканском управлении МЧС.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии спасли мужчину, у которого заглох мотор на реке Белой

Читайте также:

В Башкирии спасли мужчину, у которого заглох мотор на реке Белой
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Салават происшествия в Салавате
Читайте также

Синоптики расстроили жителей Башкирии прогнозом погоды
Общество в Башкирии
Синоптики расстроили жителей Башкирии прогнозом погоды
3-летний ребёнок выжил после падения с пятого этажа в башкирском Салавате
Происшествия в Башкирии
3-летний ребёнок выжил после падения с пятого этажа в башкирском Салавате
В Башкирии легковушка сбила 8-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу
Происшествия в Башкирии
В Башкирии легковушка сбила 8-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу
12-летняя школьница из Уфы подхватила редкую болезнь сосудов после обычной инфекции
Здравоохранение в Башкирии
12-летняя школьница из Уфы подхватила редкую болезнь сосудов после обычной инфекции


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен