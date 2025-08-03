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На трассе в Башкирии произошла серьезная авария с тремя машинами

На трассе в Башкирии произошла серьезная авария с тремя машинами

21:47, 03 авг 2025

Днём 3 августа на трассе Сибай-Акъяр произошла авария с участием автомобилей ВАЗ-2110, Lada Kalina и Honda Civic. В ДТП серьёзно пострадал 62-летний водитель ВАЗа, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Мужчину зажало в салоне, и он не мог выбраться сам. Прибывшие на место спасатели деблокировали его с помощью специального инструмента и передали врачам скорой помощи. Пострадавшего доставили в больницу.

В двух других автомобилях находились ещё четыре человека. По предварительной информации, они не получили травм и покинули машины самостоятельно.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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