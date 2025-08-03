Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

На горе Торатау спасли семью с тремя детьми

На горе Торатау спасли семью с тремя детьми

22:11, 03 авг 2025

Утром 3 августа на горе Торатау в Башкирии спасли семью туристов: двоих взрослых и троих детей. Они застряли на склоне во время подъема и не могли безопасно ни подняться, ни спуститься, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Семья оказалась в ловушке на сложном участке. Первым к ним добрался руководитель геопарка «Торатау». Он помог туристам подняться на вершину, где было безопаснее ждать основной отряд спасателей.

Вскоре прибыла команда МЧС. Чтобы спустить людей с опасного склона, спасатели использовали специальную лестницу. После спуска всю семью проводили до их машины на парковке. Помощь врачей не понадобилась.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии двое мужчин вынесли из пылающего дома пенсионеров

Читайте также:

В Башкирии двое мужчин вынесли из пылающего дома пенсионеров
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: спасение
Читайте также

В Башкирии спасли мужчину, у которого заглох мотор на реке Белой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии спасли мужчину, у которого заглох мотор на реке Белой
На горе в Башкирии скончался турист
Происшествия в Башкирии
На горе в Башкирии скончался турист
Спасатели Башкирии помогли двум туристам, перевернувшимся на байдарках
Происшествия в Башкирии
Спасатели Башкирии помогли двум туристам, перевернувшимся на байдарках
Самодельный дельтаплан едва не стал причиной трагедии на горе Торатау в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Самодельный дельтаплан едва не стал причиной трагедии на горе Торатау в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен