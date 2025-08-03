На горе Торатау спасли семью с тремя детьми

22:11, 03 авг 2025

Утром 3 августа на горе Торатау в Башкирии спасли семью туристов: двоих взрослых и троих детей. Они застряли на склоне во время подъема и не могли безопасно ни подняться, ни спуститься, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Семья оказалась в ловушке на сложном участке. Первым к ним добрался руководитель геопарка «Торатау». Он помог туристам подняться на вершину, где было безопаснее ждать основной отряд спасателей.

Вскоре прибыла команда МЧС. Чтобы спустить людей с опасного склона, спасатели использовали специальную лестницу. После спуска всю семью проводили до их машины на парковке. Помощь врачей не понадобилась.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС