На горе Торатау спасли семью с тремя детьми
22:11, 03 авг 2025
Утром 3 августа на горе Торатау в Башкирии спасли семью туристов: двоих взрослых и троих детей. Они застряли на склоне во время подъема и не могли безопасно ни подняться, ни спуститься, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
Семья оказалась в ловушке на сложном участке. Первым к ним добрался руководитель геопарка «Торатау». Он помог туристам подняться на вершину, где было безопаснее ждать основной отряд спасателей.
Вскоре прибыла команда МЧС. Чтобы спустить людей с опасного склона, спасатели использовали специальную лестницу. После спуска всю семью проводили до их машины на парковке. Помощь врачей не понадобилась.
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