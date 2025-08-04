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В Башкирии мужчина погиб, проигнорировав запрет на купание

В Башкирии мужчина погиб, проигнорировав запрет на купание

21:08, 04 авг 2025

В селе Киргиз-Мияки 47-летний местный житель утонул в пруду, где купание было запрещено. Тело извлекли из воды после того, как его заметили очевидцы, сообщили в региональном МЧС.

Этот водоём не оборудован для плавания, о чём предупреждали специальные знаки на берегу. Мужчина проигнорировал их и вошёл в воду.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Миякинский район происшествия в миякинском районе смерть на воде
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