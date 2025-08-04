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Мошенники обманули жительницу Башкирии на 1,5 млн рублей через поддельное инвестиционное приложение

Мошенники обманули жительницу Башкирии на 1,5 млн рублей через поддельное инвестиционное приложение

21:19, 04 авг 2025

Жительница Белорецкого района лишилась полутора миллионов рублей, поверив людям, которые представились инвестиционными консультантами. Чтобы обмануть её, они использовали поддельное приложение для торгов на бирже.

Мошенники сами позвонили женщине и предложили заработать на валютных операциях. Они были убедительны и уговорили её установить на смартфон приложение под названием «WEB3».

Поверив в обещания быстрой прибыли, женщина перевела на указанный "брокерский счёт" 1,6 млн рублей. Часть этих денег она взяла в кредит. Сразу после перевода все средства были похищены, а «консультанты» перестали выходить на связь.

Полиция Башкирии предупреждает, что это частый способ обмана. Чтобы не стать жертвой, помните о простом правиле: где лёгкие деньги, там мошенники.

Не доверяйте обещаниям огромной прибыли без риска. Так не бывает.

Никогда не переводите деньги незнакомцам, кем бы они ни представлялись.

Не устанавливайте приложения по ссылкам от неизвестных людей. Скачивайте программы только из официальных магазинов.

Проверяйте любую компанию, которой собираетесь доверить деньги. Найдите её официальный сайт, проверьте лицензию Центрального банка.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: Белорецкий район происшествия в Белорецком районе мошенники
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