В Башкирии из водохранилища извлекли тело женщины
21:24, 04 авг 2025
В Янаульском районе из Кармановского водохранилища извлекли тело 37-летней женщины. Она погибла во время купания в месте, не предназначенном для плавания? Сообщает республиканское МЧС.
Инцидент произошел рядом с селом Кисак-Каин. В ведомстве напомнили об опасности диких пляжей. Для отдыха следует выбирать только официальные, проверенные места, где дежурят спасатели. Купание в незнакомых и необорудованных водоемах может стоить жизни.
Следственный комитет начал проверку, чтобы установить все обстоятельства гибели женщины.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В Башкирии мужчина погиб, проигнорировав запрет на купание
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из реки Зиган достали тело 52-летнего мужчины
Происшествия в Башкирии
Спасатели достали тело мужчины из Кармановского водохранилища в Башкирии
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в Кармановском водохранилище утонула пенсионерка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из воды извлекли труп женщины