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В Башкирии из водохранилища извлекли тело женщины

В Башкирии из водохранилища извлекли тело женщины

21:24, 04 авг 2025

В Янаульском районе из Кармановского водохранилища извлекли тело 37-летней женщины. Она погибла во время купания в месте, не предназначенном для плавания? Сообщает республиканское МЧС.

Инцидент произошел рядом с селом Кисак-Каин. В ведомстве напомнили об опасности диких пляжей. Для отдыха следует выбирать только официальные, проверенные места, где дежурят спасатели. Купание в незнакомых и необорудованных водоемах может стоить жизни.

Следственный комитет начал проверку, чтобы установить все обстоятельства гибели женщины.

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В Башкирии мужчина погиб, проигнорировав запрет на купание

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Янаульский район происшествия в янаульском районе смерть на воде
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