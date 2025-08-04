В Башкирии троих человек спасли из пожара, который начался из-за сигареты

21:29, 04 авг 2025

В селе Усень-Иваново (Белебеевский район) загорелись баня и хозяйственные постройки. Прибывшие на место пожарные МЧС и добровольцы местного сельсовета вывели из огня троих человек.

По предварительной версии дознавателей, причиной стала неосторожность при курении. Огонь быстро распространился по деревянным строениям, но благодаря слаженной работе спасателей никто не пострадал.

МЧС напоминает: будьте внимательны с огнём, особенно рядом с постройками из дерева. Одна непотушенная сигарета может стоить вам имущества и даже жизни.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ