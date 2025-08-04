В Уфе отец с ребенком избили мужчину на детской площадке

21:41, 04 авг 2025

В уфимском жилом комплексе «Идель Тауэр» мужчина и его ребенок избили человека на детской площадке. Инцидент, зафиксированный камерами наблюдения, произошел после того, как взрослые вмешались в ссору детей. Полиция начала проверку.

Конфликт начался со спора между детьми. Подошедшие родители сперва пытались решить все словами, но разговор быстро перерос в драку. Один из отцов ударил другого, и когда тот упал, продолжил наносить удары кулаками по голове. К избиению присоединился и ребенок нападавшего — он начал пинать лежащего на земле мужчину.

Заявление о происшествии зарегистрировано в пятом отделе полиции Уфы. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности всех участников драки и выясняют обстоятельства случившегося.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео