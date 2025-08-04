В Башкирии в аварии погиб 24-летний водитель
21:46, 04 авг 2025
В понедельник, 4 августа, около шести утра в Стерлибашевском районе произошла смертельная авария, сообщили в региональной ГАИ.
На трассе Стерлитамак — Стерлибашево — Федоровка 24-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги в кювет и перевернулся.
Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда врачей.
В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают детали происшествия.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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