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В Башкирии в аварии погиб 24-летний водитель

В Башкирии в аварии погиб 24-летний водитель

21:46, 04 авг 2025

В понедельник, 4 августа, около шести утра в Стерлибашевском районе произошла смертельная авария, сообщили в региональной ГАИ.

На трассе Стерлитамак — Стерлибашево — Федоровка 24-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда врачей.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают детали происшествия.

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На трассе в Башкирии произошла серьезная авария с тремя машинами

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Стерлибашевский район происшествия в стерлибашевском районе дтп в стерлибашевском районе
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