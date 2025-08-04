Житель Башкирии спас девушку, тонувшую в реке Белой

21:50, 04 авг 2025

В Стерлитамаке мужчина по имени Сергей спас 27-летнюю девушку, которая тонула в реке Белой в районе садового товарищества «Ашкадар». По словам очевидцев, девушка была в нетрезвом состоянии и уже не могла плыть самостоятельно.

Отдыхающие на другом берегу заметили тонущего человека и стали звать на помощь. Сергей, услышав крики, сразу бросился в воду. Как рассказала свидетельница происшествия, девушка уже не боролась за жизнь — лишь изредка всплывала, чтобы глотнуть воздуха. Мужчине удалось подхватить её и вытащить на берег.

После спасения Сергей вёл себя скромно и не сразу назвал своё имя. Он упомянул, что это не первый спасённый им человек. Историю опубликовали в социальных сетях, и теперь горожане просят администрацию Стерлитамака и МЧС найти мужчину и наградить его за смелый поступок.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети