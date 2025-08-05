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В Башкирии на озере Аслыкуль утонул мужчина

В Башкирии на озере Аслыкуль утонул мужчина

22:20, 05 авг 2025

На озере Аслыкуль погиб 48-летний мужчина. Он отдыхал с другом на надувном матрасе, прыгнул в воду и не всплыл.

Инцидент произошел на участке, не оборудованном для купания. Хотя глубина там всего около двух метров, дикие пляжи опасны: дно никто не проверял на наличие коряг, ям или мусора. Прыжок в воду в таком месте мог привести к травме.

Сейчас следователи выясняют точную причину смерти.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: смерть на воде
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