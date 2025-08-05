В Башкирии женщина исчезла на пруду с надувным матрасом
22:26, 05 авг 2025
Накануне в селе Таймасово Куюргазинского района завершились поиски женщины, плававшей на надувном матрасе. Она нашлась на другом берегу пруда.
Как сообщает Госкомитет республики по ЧС, женщина самостоятельно переплыла водоём. С ней всё в порядке, помощь врачей не потребовалась.
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Автор: Семен Подгорный
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