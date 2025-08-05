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В Башкирии женщина исчезла на пруду с надувным матрасом

В Башкирии женщина исчезла на пруду с надувным матрасом

22:26, 05 авг 2025

Накануне в селе Таймасово Куюргазинского района завершились поиски женщины, плававшей на надувном матрасе. Она нашлась на другом берегу пруда.

Как сообщает Госкомитет республики по ЧС, женщина самостоятельно переплыла водоём. С ней всё в порядке, помощь врачей не потребовалась.

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Автор: Семен Подгорный
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