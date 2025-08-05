В Башкирии женщина исчезла на пруду с надувным матрасом

22:26, 05 авг 2025

Накануне в селе Таймасово Куюргазинского района завершились поиски женщины, плававшей на надувном матрасе. Она нашлась на другом берегу пруда.

Как сообщает Госкомитет республики по ЧС, женщина самостоятельно переплыла водоём. С ней всё в порядке, помощь врачей не потребовалась.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии на озере Аслыкуль утонул мужчина

Автор: Семен Подгорный