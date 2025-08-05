В Башкирии в аварию попала семья с шестью детьми

22:54, 05 авг 2025

В Гафурийском районе Башкирии автомобиль, в котором ехала мать с шестью детьми, съехал с дороги в кювет. Пятерых детей доставили в больницу Стерлитамака для обследования.

Главное — дети не получили тяжёлых травм. По информации министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, их состояние стабильно, они находятся под контролем врачей. Самому младшему из пострадавших — два года.

Авария произошла на трассе Красноусольский – Зилим-Караново, недалеко от поворота на село Акташево. Женщина, которая была за рулём, от госпитализации отказалась.

Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте и выясняют точные причины происшествия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ