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В Башкирии перевернулся катер с ребёнком

В Башкирии перевернулся катер с ребёнком

22:26, 06 авг 2025

На Нугушском водохранилище в Башкирии перевернулся катер, который тянул за собой надувной круг с тремя отдыхающими, включая четырёхлетнего ребёнка. К счастью, все смогли самостоятельно добраться до берега. Никто не пострадал, сообщает госкомитет региона по ЧС.

Инцидент произошёл в 70 метрах от берега. Во время поворота катер зачерпнул воду и опрокинулся.

Как защитить себя и близких во время отдыха на воде:
* Проверяйте судно. Перед каждой поездкой осматривайте катер и убедитесь, что всё оборудование исправно.
* Надевайте спасательные жилеты. Они должны быть на всех пассажирах, особенно на детях, в течение всей поездки.
* Не перегружайте лодку. Соблюдайте норму по числу пассажиров и весу груза.
* Избегайте резких манёвров. Управляйте катером плавно, особенно в непогоду.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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