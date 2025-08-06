Медведь цапнул директора певицы Гульназ Асаевой на съемках клипа

22:46, 06 авг 2025

5 августа на съемках нового клипа певицы Гульназ Асаевой ее концертного директора Вадима Фатхинурова цапнул медведь. Мужчину доставили в больницу.

Инцидент произошел на природе. По задумке, каждый участник команды готовил сюрприз для коллег. Фатхинуров решил привезти на площадку медведя, чтобы разыграть съемочную группу. Когда команда увидела зверя, все испугались.

Чтобы доказать безопасность животного, директор подошел к нему и протянул руку. В ответ медведь укусил мужчину. Пострадавшему оказали первую помощь и отвезли в больницу.

Позже Гульназ Асаева опубликовала в соцсетях видео происшествия. Сейчас Вадим Фатхинуров восстанавливается дома.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео