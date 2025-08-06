В Уфе в реке Белой утонула 12-летняя девочка

23:24, 06 авг 2025

Вечером 6 августа в Уфе погибла 12-летняя школьница. Она утонула в реке Белой, когда купалась с друзьями в районе Мелькомбината на улице Элеваторной.

По словам очевидцев, девочка отплыла от берега и ушла под воду. Сейчас её тело ищут спасатели-водолазы из Управления гражданской защиты.

Это место опасно и не предназначено для купания. На берегу стоит знак, запрещающий входить в воду. Спасатели просят жителей быть осторожными и не плавать в необорудованных местах. Это поможет избежать трагедий.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ