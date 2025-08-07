Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии на Кармановском водохранилище пропал человек

21:51, 07 авг 2025

7 августа в Кармановском водохранилище во время купания пропал мужчина. Он ушел под воду и не вынырнул. Об этом сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас на месте работают спасатели — они ведут поисковую операцию.

Автор: Семен Подгорный
Теги: смерть на воде Янаульский район происшествия в янаульском районе
