В Башкирии на Кармановском водохранилище пропал человек

21:51, 07 авг 2025

7 августа в Кармановском водохранилище во время купания пропал мужчина. Он ушел под воду и не вынырнул. Об этом сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас на месте работают спасатели — они ведут поисковую операцию.

Автор: Семен Подгорный