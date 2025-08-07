В Уфе женщина упала в колодец и сломала ноги
22:10, 07 авг 2025
В Кировском районе Уфы 57-летняя женщина провалилась в заброшенный колодец глубиной три метра. Инцидент произошел на улице З. Расулева, сообщили в столичном УГЗ.
Спасатели извлекли пострадавшую и передали медикам. У женщины диагностировали компрессионные переломы обеих большеберцовых костей. Ее госпитализировали.
Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
