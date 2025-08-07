Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе женщина упала в колодец и сломала ноги

22:10, 07 авг 2025

В Кировском районе Уфы 57-летняя женщина провалилась в заброшенный колодец глубиной три метра. Инцидент произошел на улице З. Расулева, сообщили в столичном УГЗ.

Спасатели извлекли пострадавшую и передали медикам. У женщины диагностировали компрессионные переломы обеих большеберцовых костей. Ее госпитализировали.

Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.

Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай спасение
