В Башкирии пенсионерка получила тяжёлые ожоги в бане

22:28, 07 авг 2025

В Чишминском районе 73-летняя женщина серьёзно пострадала при розжиге банной печи. Сейчас она находится в больнице с ожогами 3-й и 4-й степени, сообщили в республиканском МЧС.

Инцидент произошёл в деревне Боголюбовка. Пострадавшая получила глубокие ожоги головы, шеи и рук.

Чтобы избежать подобных трагедий, МЧС напоминает о главном правиле: никогда не используйте для розжига печи бензин, керосин или другие легковоспламеняющиеся жидкости. Вспышка пламени происходит мгновенно и может привести к смертельным травмам. Безопаснее всего использовать сухие дрова, щепки и бумагу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Чишминский район происшествия в Чишминском районе несчастный случай
