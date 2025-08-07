В Башкирии пенсионерка получила тяжёлые ожоги в бане

22:28, 07 авг 2025

В Чишминском районе 73-летняя женщина серьёзно пострадала при розжиге банной печи. Сейчас она находится в больнице с ожогами 3-й и 4-й степени, сообщили в республиканском МЧС.

Инцидент произошёл в деревне Боголюбовка. Пострадавшая получила глубокие ожоги головы, шеи и рук.

Чтобы избежать подобных трагедий, МЧС напоминает о главном правиле: никогда не используйте для розжига печи бензин, керосин или другие легковоспламеняющиеся жидкости. Вспышка пламени происходит мгновенно и может привести к смертельным травмам. Безопаснее всего использовать сухие дрова, щепки и бумагу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ