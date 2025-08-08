Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии сотрудники банка спасли пенсионерку от мошенников

23:02, 08 авг 2025

Сотрудники банка в Башкирии не позволили мошенникам украсть сбережения пожилой женщины. Они вовремя заметили подозрительное поведение клиентки, которая пыталась снять все деньги со счёта, и вызвали полицию.

Сначала пенсионерке позвонили якобы из поликлиники и предложили записаться на УЗИ. Для «подтверждения» попросили продиктовать код из СМС. Получив доступ к её данным, мошенники разыграли второй акт.

На связь вышли «сотрудники ФСБ», которые заявили, что её аккаунт на Госуслугах взломан, а деньги пытаются похитить. Чтобы «спасти» накопления, они потребовали немедленно снять всю сумму и перевести на «безопасный счёт».

Испуганная женщина пришла в банк и потребовала выдать ей все сбережения. Работники отделения поняли, что клиентка действует под влиянием мошенников, и вызвали полицию. Только после долгой беседы с правоохранителями женщина осознала, что её обманывали.

Полиция возбудила уголовное дело и теперь ищет преступников.

Мошенники обманули жительницу Башкирии на 1,5 млн рублей через поддельное инвестиционное приложение

Мошенники обманули жительницу Башкирии на 1,5 млн рублей через поддельное инвестиционное приложение
