В Башкирии женщина зарезала сожителя после пьяной ссоры

23:06, 08 авг 2025

В Благовещенске местная жительница убила своего сожителя ударом ножа. Мужчина скончался на месте от полученных ран, сообщили в СУ СКР по РБ.

По данным Следственного комитета по Башкирии, конфликт произошел во время застолья. Пара выпивала, между ними началась ссора, которая закончилась убийством.

После случившегося женщина сама пришла в полицию и во всём созналась. Сейчас следователи работают на месте преступления: собирают улики и опрашивают возможных свидетелей. Назначен ряд экспертиз, чтобы восстановить полную картину произошедшего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen