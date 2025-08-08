В Башкирии женщина зарезала сожителя после пьяной ссоры
23:06, 08 авг 2025
В Благовещенске местная жительница убила своего сожителя ударом ножа. Мужчина скончался на месте от полученных ран, сообщили в СУ СКР по РБ.
По данным Следственного комитета по Башкирии, конфликт произошел во время застолья. Пара выпивала, между ними началась ссора, которая закончилась убийством.
После случившегося женщина сама пришла в полицию и во всём созналась. Сейчас следователи работают на месте преступления: собирают улики и опрашивают возможных свидетелей. Назначен ряд экспертиз, чтобы восстановить полную картину произошедшего.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
