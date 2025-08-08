Все новости Уфы и Башкортостана
Врач в Стерлитамаке оскорбил мать с ребенком и отказал в помощи. Минздрав начал проверку

Врач в Стерлитамаке оскорбил мать с ребенком и отказал в помощи. Минздрав начал проверку

23:13, 08 авг 2025

В Стерлитамаке врач детского травмпункта Ришат И. оскорбил женщину, которая привезла на прием дочь с царапинами, полученными от кошки. По словам матери, медик был пьян, не оказал помощь и угрожал ей. Инцидент, снятый на видео 3 августа, вызвал общественный резонанс и привел к служебной проверке.

Вечером в субботу женщина обратилась в травмпункт городской больницы №1. Она утверждает, что дежурный врач вместо осмотра ребенка начал кричать и оскорблять ее, используя нецензурную лексику. На видео, которое мать сняла на телефон, слышно, как врач называет ее «тварью» и угрожает вызвать Росгвардию. По словам женщины, помощь ее дочери в тот вечер так и не оказали.

После инцидента мать вызвала полицию и написала заявление. На следующий день она подала официальную жалобу руководству больницы.

В Министерстве здравоохранения Башкирии сообщили, что ребенку оказали необходимую медицинскую помощь, ее состояние удовлетворительное. Исполняющая обязанности главного врача лично связалась с матерью. С сотрудниками больницы провели беседу о профессиональной этике.

Сам врач сейчас на больничном. Решение о его дальнейшей работе примут после его выхода. При этом в соцсетях некоторые пациенты встали на защиту Ришата И., отмечая его профессионализм и ссылаясь на прошлый положительный опыт лечения.

