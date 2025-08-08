В Башкирии пьяная водительница насмерть сбила пенсионерку на тротуаре

23:30, 08 авг 2025

В центре Ишимбая 32-летняя женщина за рулем Great Wall сбила 84-летнюю пенсионерку. Пострадавшая умерла в больнице через пять суток, не приходя в сознание, сообщили в городском ГАИ.

ДТП произошло на перекрестке улиц Советской и Бульварной. По данным ГИБДД, женщина поворачивала, но не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги на тротуар, где в этот момент находилась пожилая женщина.

Экспертиза показала в крови водительницы 1,253 промилле алкоголя. Это сильная степень опьянения, при которой человек теряет координацию и способность адекватно оценивать ситуацию на дороге.

Сейчас полиция возбудила уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Виновнице аварии грозит лишение свободы.

