В Стерлитамаке из-за пожара в многоэтажке эвакуировали десять человек

23:34, 08 авг 2025

Вечером 7 августа в жилом доме на улице Цюрупы в Стерлитамаке загорелась двухкомнатная квартира. Спасатели вывели из здания десять жителей, в том числе одного ребенка.

По информации МЧС по Башкортостану, огонь охватил два квадратных метра жилой площади. Пожарные быстро справились с возгоранием. Людей эвакуировали по лестничным маршам из-за задымления.

Никто не пострадал. Сейчас дознаватели выясняют причину пожара.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Стерлитамак пожар в стерлитамаке происшествия в Стерлитамаке
