В Башкирии двухлетний ребенок выпал из окна

В Башкирии двухлетний ребенок выпал из окна

21:34, 09 авг 2025

В пятницу днем в Октябрьском из окна на пятом этаже выпал двухлетний мальчик. Ребенка госпитализировали в городскую больницу №1. Об этом сообщил Госкомитет Башкортостана по чрезвычайным ситуациям.

Что делать, чтобы избежать трагедии:

  • Установите на окна специальные детские замки-блокираторы или прочные решетки.
  • Не оставляйте мебель у окон, чтобы ребенок не мог по ней забраться на подоконник.
  • Самое главное — никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра в комнате, где открыты окна.

