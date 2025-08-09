Взрыв на заводе в Стерлитамаке: 16 из 31 пострадавшего находятся в реанимации

21:39, 09 авг 2025

На заводе «Башкирской содовой компании» в Стерлитамаке произошел взрыв газа. Пострадал 31 человек, 16 из них сейчас находятся в отделениях интенсивной терапии. Информацию подтвердил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Для помощи пострадавшим власти создали оперативный штаб по поручению главы Башкортостана Радия Хабирова. На место происшествия направлены бригады Центра медицины катастроф, санавиации и сотрудники Минздрава. Врачи рассматривают возможность перевода наиболее тяжелых пациентов в больницы Уфы для дальнейшего лечения.

Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь, с ними и их семьями работают психологи.

Родственники могут получить актуальную информацию о состоянии пациентов по телефону горячей линии стерлитамакской больницы: +7 (987) 251-16-22.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Айрат Рахматуллин