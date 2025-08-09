Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
В Башкирии нетрезвая водительница врезалась в магазин

21:45, 09 авг 2025

Ночью в селе Николо-Березовка Краснокамского района 20-летняя девушка за рулём Ford Focus въехала в здание магазина на улице Ленина. По информации ГИБДД, она не справилась с управлением.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель была пьяна.

В аварии никто не пострадал. Автомобиль получил серьёзные повреждения. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Краснокамский район происшествия в краснокамском районе дтп в краснокамском районе
