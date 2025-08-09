В Башкирии нетрезвая водительница врезалась в магазин

21:45, 09 авг 2025

Ночью в селе Николо-Березовка Краснокамского района 20-летняя девушка за рулём Ford Focus въехала в здание магазина на улице Ленина. По информации ГИБДД, она не справилась с управлением.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель была пьяна.

В аварии никто не пострадал. Автомобиль получил серьёзные повреждения. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии пьяная водительница насмерть сбила пенсионерку на тротуаре

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ