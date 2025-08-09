Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Стало известно, что привело к взрыву на химзаводе «Каустик» в Башкирии

Стало известно, что привело к взрыву на химзаводе «Каустик» в Башкирии

21:50, 09 авг 2025

На химическом предприятии «Каустик» в Стерлитамаке прогремел взрыв, в результате которого пострадали 36 сотрудников. 22 из них сейчас находятся в больницах, информация о их состоянии уточняется.

Авария произошла в цехе по производству винилхлорида. Во время подготовки к плановому ремонту на трубопроводе не выдержал сварной шов. Это привело к утечке пирогаза, и образовавшаяся газовоздушная смесь взорвалась.

Следственный комитет уже начал проверку и возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Взрыв на заводе в Стерлитамаке: 16 из 31 пострадавшего находятся в реанимации

Читайте также:

Взрыв на заводе в Стерлитамаке: 16 из 31 пострадавшего находятся в реанимации
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке взрыв газа
Читайте также

Взрыв на заводе в Стерлитамаке: 16 из 31 пострадавшего находятся в реанимации
Происшествия в Башкирии
Взрыв на заводе в Стерлитамаке: 16 из 31 пострадавшего находятся в реанимации
В Уфе на троих иностранцев завели уголовное дело за порчу автомобилей
Человек и закон в Башкирии
В Уфе на троих иностранцев завели уголовное дело за порчу автомобилей
В Стерлитамаке двух слесарей будут судить за взрыв газа в доме
Человек и закон в Башкирии
В Стерлитамаке двух слесарей будут судить за взрыв газа в доме
Тело раздавило обломками: жертву взрыва в Салавате нашли под завалами
Происшествия в Башкирии
Тело раздавило обломками: жертву взрыва в Салавате нашли под завалами


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен