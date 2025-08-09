Стало известно, что привело к взрыву на химзаводе «Каустик» в Башкирии

21:50, 09 авг 2025

На химическом предприятии «Каустик» в Стерлитамаке прогремел взрыв, в результате которого пострадали 36 сотрудников. 22 из них сейчас находятся в больницах, информация о их состоянии уточняется.

Авария произошла в цехе по производству винилхлорида. Во время подготовки к плановому ремонту на трубопроводе не выдержал сварной шов. Это привело к утечке пирогаза, и образовавшаяся газовоздушная смесь взорвалась.

Следственный комитет уже начал проверку и возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ