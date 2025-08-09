Стало известно, что привело к взрыву на химзаводе «Каустик» в Башкирии
21:50, 09 авг 2025
На химическом предприятии «Каустик» в Стерлитамаке прогремел взрыв, в результате которого пострадали 36 сотрудников. 22 из них сейчас находятся в больницах, информация о их состоянии уточняется.
Авария произошла в цехе по производству винилхлорида. Во время подготовки к плановому ремонту на трубопроводе не выдержал сварной шов. Это привело к утечке пирогаза, и образовавшаяся газовоздушная смесь взорвалась.
Следственный комитет уже начал проверку и возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Взрыв на заводе в Стерлитамаке: 16 из 31 пострадавшего находятся в реанимации
Человек и закон в Башкирии
В Уфе на троих иностранцев завели уголовное дело за порчу автомобилей
Человек и закон в Башкирии
В Стерлитамаке двух слесарей будут судить за взрыв газа в доме
Происшествия в Башкирии
Тело раздавило обломками: жертву взрыва в Салавате нашли под завалами