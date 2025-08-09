Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе мужчина утонул, купаясь в запрещенном месте

21:55, 09 авг 2025

В Калининском районе Уфы погиб 36-летний мужчина. Вечером 8 августа водолазы достали его тело из реки. Днем ранее он пытался переплыть водоем, но утонул, рассказали в столичном УГЗ.

Мужчина отдыхал с товарищем на берегу возле сбросного канала озера Теплого. Это место — неофициальный пляж, где купаться опасно и запрещено. Несмотря на предупреждающие знаки, он вошел в воду. Его вещи остались на берегу.

Спасатели напоминают, что официальные пляжи оборудованы для безопасного отдыха, а на диких могут быть сильные течения, ямы или мусор на дне. Игнорирование запрещающих знаков часто приводит к трагедиям. Пожалуйста, выбирайте для купания только проверенные и разрешенные места.

В Башкирии на Кармановском водохранилище пропал человек

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа смерть на воде
