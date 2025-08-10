В Башкирии водитель грузовика погиб, упав с моста

21:19, 10 авг 2025

Накануне утром, 10 августа, в Альшеевском районе на 85-м километре дороги Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки грузовик Baw F7 упал с моста в реку. Водитель погиб на месте.

По данным ГИБДД, авария произошла около 9 утра. Из-за сильного тумана мужчина не заметил знаки, предупреждающие о ремонте моста, и работающий светофор. От полученных травм он скончался до прибытия скорой помощи.

На месте работают спасательные службы. Других водителей просят быть предельно внимательными на этом участке, особенно в условиях плохой видимости.

