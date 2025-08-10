В Башкирии водитель грузовика погиб, упав с моста
21:19, 10 авг 2025
Накануне утром, 10 августа, в Альшеевском районе на 85-м километре дороги Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки грузовик Baw F7 упал с моста в реку. Водитель погиб на месте.
По данным ГИБДД, авария произошла около 9 утра. Из-за сильного тумана мужчина не заметил знаки, предупреждающие о ремонте моста, и работающий светофор. От полученных травм он скончался до прибытия скорой помощи.
На месте работают спасательные службы. Других водителей просят быть предельно внимательными на этом участке, особенно в условиях плохой видимости.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В Башкирии нетрезвая водительница врезалась в магазин
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в лобовом столкновении с трактором погибла пассажирка ВАЗа
Происшествия в Башкирии
В Башкирии столкнулись легковушка и грузовик: один человек погиб
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 26-летний мужчина погиб под колесами Lada Kalina
Происшествия в Башкирии
Грузовик сорвался с моста в Башкирии, водитель не выжил