Пожар в Башкирии стал причиной гибели 63-летнего мужчины

21:31, 10 авг 2025

Ночью в селе Ермолаевский Стерлитамакского района загорелась хозяйственная постройка на улице Горной. Погиб 63-летний владелец, сообщили в региональном МЧС.

Мужчина успел выбраться из горящего помещения, но спасти его не удалось. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Пожарные потушили огонь, охвативший 70 квадратных метров. Сейчас дознаватели устанавливают причину возгорания.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ