В Башкирии при пожаре в жилом доме погибла 92-летняя пенсионерка

21:43, 11 авг 2025

В селе Дарьино Мелеузовского района при тушении загоревшегося деревянного дома на Центральной улице спасатели обнаружили тело 92-летней местной жительницы.

Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

Возгорание ликвидировали сотрудники министерства и добровольные пожарные Партизанского сельсовета.

Дознаватель МЧС выясняет причины трагедии. На месте работает следственно-оперативная группа.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
