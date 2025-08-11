В Башкирии при пожаре в жилом доме погибла 92-летняя пенсионерка
21:43, 11 авг 2025
В селе Дарьино Мелеузовского района при тушении загоревшегося деревянного дома на Центральной улице спасатели обнаружили тело 92-летней местной жительницы.
Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
Возгорание ликвидировали сотрудники министерства и добровольные пожарные Партизанского сельсовета.
Дознаватель МЧС выясняет причины трагедии. На месте работает следственно-оперативная группа.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
